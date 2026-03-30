Японский вице-министр поразила сеть откровенным видео

Пользователи сети раскрыли неоднозначное прошлое японского вице-министра окружающей среды Чисато Моришиты. В начале 2000-х она была популярной моделью, снималась в рекламе и позировала для тематических журналов. Спустя более чем 20 лет поклонники опознали политика по фото и выложили в сеть откровенный проморолик к игре Metroid: Zero Mission для портативной приставки Game Boy Advance. В те годы она даже не думала, что может стать депутатом и занять влиятельный пост в правительстве Японии.

Моришита пришла в политику в 2021 году, когда ее избрали главой отделения пятого избирательного округа префектуры Мияги от Либерально-демократической партии Японии. В 2024 году во время всеобщих выборов в японский парламент бывшей модели удалось собрать достаточное количество голосов, чтобы стать депутатом. 21 октября 2025 года Моришита заняла пост вице-министра по вопросам окружающей среды.