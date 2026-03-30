Лондон прокомментировал выявление британского шпиона в Москве

Великобритания отрицает обвинения России в противоправной деятельности сотрудника посольства в Москве. Об этом сообщает Reuters.

«Обвинения России в адрес британских дипломатов совершенно неприемлемы. Великобритания не потерпит запугивания сотрудников посольства или их семей», — заявили в министерстве.

Ранее сотрудники ФСБ России выявили британского шпиона в посольстве в Москве. По их данным, разведывательно-подрывную деятельность вел второй секретарь посольства Альбертус Герхардус Янсе Ван Ренсбург, который при получении разрешения на въезд в Россию намеренно указал ложные данные.

МИД России вызвал временную поверенную в делах Великобритании в России Дейни Долакиа и выразил «решительный протест» в связи с вскрывшейся информацией.