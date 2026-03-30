«Эффект Перл-Харбора»: что может обрушить рейтинг Трампа

Мария Иванова

Политолог Артур Вафин заявил, что возможное уничтожение авианосца «Джеральд Р. Форд» способно шокировать американцев и подорвать рейтинг президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает News.ru.

«Эффект Перл-Харбора»: что может обрушить рейтинг Трампа
Ранее иранские военные заявили, что после атак Тегерана авианосец США «Авраам Линкольн» был выведен из строя. Сообщалось, что военный корабль покинул регион и возвращается в США.

Также появилась информация, что в главном прачечном отсеке авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар. В Центральном командовании США заявили, что пожар не был связан с боевыми действиями, его быстро локализовали.

«Гипотетическое уничтожение американского авианосца Ираном стало бы событием колоссального военно-политического масштаба, сравнимым с шоком от Перл-Харбора», - заявил Вафин.

По его мнению, гибель тысяч военнослужащих неизбежно вызвала бы волнения в США. В краткосрочной перспективе это почти наверняка привело бы к консолидации общества: американцы поддержали бы возможное решение Трампа об ответном ударе. Однако в среднесрочной перспективе президента начали бы жестко критиковать и винить в просчетах.