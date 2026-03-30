«Эффект Перл-Харбора»: что может обрушить рейтинг Трампа

Политолог Артур Вафин заявил, что возможное уничтожение авианосца «Джеральд Р. Форд» способно шокировать американцев и подорвать рейтинг президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает News.ru.

Ранее иранские военные заявили, что после атак Тегерана авианосец США «Авраам Линкольн» был выведен из строя. Сообщалось, что военный корабль покинул регион и возвращается в США.

Также появилась информация, что в главном прачечном отсеке авианосца «Джеральд Форд» произошел пожар. В Центральном командовании США заявили, что пожар не был связан с боевыми действиями, его быстро локализовали.

«Гипотетическое уничтожение американского авианосца Ираном стало бы событием колоссального военно-политического масштаба, сравнимым с шоком от Перл-Харбора», - заявил Вафин.

По его мнению, гибель тысяч военнослужащих неизбежно вызвала бы волнения в США. В краткосрочной перспективе это почти наверняка привело бы к консолидации общества: американцы поддержали бы возможное решение Трампа об ответном ударе. Однако в среднесрочной перспективе президента начали бы жестко критиковать и винить в просчетах.