Знаменитости, родившиеся 30 марта: краткая биография и интересные факты

Сегодня, 30 марта, свой день рождения отмечают несколько известных личностей из мира искусства, литературы и музыки. Подробности — в материале «Рамблера».

Винсент Ван Гог

Винсент Ван Гог — нидерландский художник-постимпрессионист. Он родился в 1853 году. До занятий живописью Ван Гог сменил множество профессий: работал продавцом книг, учителем, проповедником. В 1886 году переехал в Париж, где познакомился с импрессионистами. Самые плодотворные годы провел на юге Франции, создав более 200 картин. Художник умер в 1890 году в возрасте 37 лет.

Константин Станюкович

Константин Станюкович — русский писатель, основоположник морской прозы. Он родился в 1843 году в Севастополе в семье контр-адмирала. Учился в Пажеском корпусе в Петербурге. В 1884 году Станюкович был арестован за связь с народовольцами и сослан в Томск на три года. Главное произведение — «Морские рассказы» (1902). За мастерство описаний моря современники называли его «Айвазовским слова». Он умер в 1903 году в Неаполе.

Селин Дион

Селин Дион — канадская певица, обладательница пяти премий «Грэмми» и двух «Оскаров». Она родилась в 1968 году в Квебеке, стала 14-м ребенком в семье. В 12 лет Селин Дион записала первую песню, которую услышал будущий муж и продюсер Рене Анжелил. Международную славу ей принесла песня My Heart Will Go On из фильма «Титаник». В 2004 году признана самой продаваемой певицей всех времен. В 2022 году прервала карьеру из-за синдрома мышечной скованности.

Вадим Андреев

Вадим Андреев — российский актер театра и кино, режиссер дубляжа. Он родился в 1958 году в Москве. Окончил ВГИК в 1979 году. Известен по ролям в сериалах «Кадетство», «Ранетки», «Молодежка», «Мосгаз». Широкую популярность ему принесло озвучивание: его голосом говорят Осел в «Шреке», Бильбо Бэггинс во «Властелине колец», персонажи Брюса Уиллиса, Билла Мюррея и Дэнни ДеВито. С 1978 года Андреев женат, взял фамилию супруги. Продолжает играть в театре.

Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум — российская актриса кино и дубляжа. Она родилась в 1992 году в Москве. Племянница актрисы Анны Старшенбаум. Известна по фильмам «Притяжение», «Лето», «Т-34», «Здоровый человек». Старшенбаум является лауреатом премии «Золотой орёл» (2023) за лучшую женскую роль в фильме «Здоровый человек». Состоит в отношениях с актером Александром Петровым с 2016 по 2019 год. Является амбассадором благотворительного фонда «Подари жизнь».