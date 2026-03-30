Саммит по Ближнему Востоку: удастся ли соседям помирить Иран с США

В Исламабаде стартовал двухдневный саммит глав МИД Пакистана, Турции, Египта и Саудовской Аравии; главная цель министров - разработать механизма посредничества между Вашингтоном и Тегераном. Несмотря на сообщения о возможном согласии сторон на прямые переговоры 31 марта, эксперты настроены скептически, пишут «Ведомости».

По мнению экспертов, опрошенных «Ведомостями», шансы на успех дипломатии ограничены стремлением президента США Дональда Трампа «сохранить лицо» перед промежуточными выборами. Еще одно препятствие - радикально противоположные требования участников конфликта: от вывода войск США из региона до признания иранского контроля над Ормузским проливом.

Дипломатия на фоне ультиматумов

Пакистанская дипломатия резко активизировалась: премьер Шахбаз Шариф дважды за последние дни связывался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. СМИ сообщили, что Вашингтон якобы готов объявить о прекращении огня, если Иран пойдет на возобновление диалога. Однако «коридор для компромиссов» предельно сузился.

Эксперт по Ближнему Востоку из НИУ ВШЭ Илья Васькин считает прекращение огня маловероятным. Посредники (Турция, Пакистан, арабские страны) заинтересованы в стабильности ради экономики, но их возможности ограничены амбициями Трампа.

Доктор политологии Университета Зальцбурга Камран Гасанов указывает на ужесточение условий Тегерана из-за гибели иранских лидеров, а также на фоне материального ущерба. Выходом могла бы стать формула безопасности, при которой арабские страны откажутся предоставлять свою территорию для атак на Иран.

Счёт идет на дни

Трамп ранее продлил отсрочку ударов по энергосистеме Ирана до 6 апреля. США представили мирный план из 15 пунктов, который в Тегеране сочли ультимативным. Тегеран выдвинул встречные девять пунктов, включая вывод войск США из региона и выплату компенсаций. После атак на АЭС «Бушер» и научные центры в Тегеране, иранские власти всерьез обсуждают выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Наземная угроза

Пока в Исламабаде говорят о мире, в Пентагоне, по данным американских СМИ, обсуждают сценарии точечной наземной операции. Речь идет не о полномасштабном вторжении, а о рейдах спецназа для захвата острова Харк или провинции Хузестан с целью разблокировать Ормузский пролив. Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подтвердил, что Тегеран осведомлен об этих планах и готов к защите суверенитета.