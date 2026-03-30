В России оценили возможность исключения Венгрии из Евросоюза

Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов в разговоре с Рамблером прокомментировал сообщения о планах властей Евросоюза исключить Венгрию из объединения в случае переизбрания Виктора Орбана премьером.

Издание Politico ранее сообщило, что Евросоюз обсуждает возможные жесткие меры на случай победы Орбана на предстоящих выборах в Венгрии. В Брюсселе рассматривают способы ограничения влияния Будапешта, включая реформу голосования, сокращение финансирования и теоретическое исключение страны из союза. Поводом для обсуждений стали регулярные конфликты Орбана с партнерами ЕС и блокирование решений, в том числе по помощи Киеву.

По словам политолога, разговоры о возможном исключении Венгрии из ЕС выглядят скорее как политическая риторика, чем как реалистичный сценарий. Сама конструкция Евросоюза изначально не предполагала возможности «изгнания» страны‑участницы — и чтобы реализовать такой шаг, пришлось бы кардинально переписать базовые правила объединения.

В настоящее время юридически исключить Венгрию из Европейского Союза невозможно: соответствующего механизма в действующих учредительных документах ЕС попросту нет. Изначально, когда создавался Евросоюз, идея исключения какой‑либо страны даже не рассматривалась — никому не могло прийти в голову, что кого‑то придётся «выгонять» из объединения, построенного на принципах добровольного сотрудничества. Чтобы ввести такую возможность, Брюсселю пришлось бы вносить изменения в основополагающие договоры ЕС — то есть фактически переписывать устав объединения. А для этого, согласно тем же правилам, требуется общее консенсусное согласие всех государств‑членов. И здесь возникает очевидный парадокс: одним из участников такого голосования стала бы сама Венгрия. Вряд ли она добровольно проголосует за норму, которая позволит исключить её из ЕС. Получается замкнутый круг: чтобы создать механизм исключения, нужно согласие той самой страны, которую потенциально хотят исключить. Поэтому любые разговоры о выводе Венгрии из Евросоюза на данном этапе остаются не более чем гипотетическими рассуждениями. Алексей Мартынов Политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ

Специалист отметил, что ранее Евросоюз придерживался принципа консенсуса при принятии решений, но в последние годы правила изменились. Это, по словам Мартынова, может быть связано с позицией отдельных стран — в частности, Венгрии.

«Долгое время в Евросоюзе действовал принцип полного консенсуса: любые важные вопросы принимались единогласно, и если хотя бы один постоянный член был против, вопрос откладывался на дальнейшую дискуссию. Это был своего рода ооновский принцип. С недавних пор ввели практику простого большинства — по некоторым вопросам можно игнорировать мнение несогласных. При этом с особым мнением в основном выступает Венгрия, иногда — Словакия. Получается, изначальный принцип принятия решений уже изменён — возможно, отчасти специально для противодействия позиции Орбана», — подчеркнул собеседник.

Мартынов предположил, что разговоры об исключении Венгрии из ЕС могут быть инструментом давления на избирателей перед выборами. В качестве примера он привёл недавние прецеденты в других европейских странах.

«Подобными угрозами Еврокомиссия пытается вмешиваться во внутренние дела суверенного венгерского государства и оказать давление на граждан Венгрии, напугав их возможностью выхода из ЕС, чтобы они проголосовали за угодного Брюсселю кандидата. Напомню прецедент в Румынии на президентских выборах позапрошлого года: там тоже оказывалось давление на избирателей, но они не поверили в угрозы и выбрали «неугодного» кандидата. В итоге под давлением Евросоюза и Франции выборы были отменены, а выбранного политика посадили в тюрьму — и назначили новые выборы. После этого накопленный «опыт» вмешательств попробовали применить в Молдавии. Теперь возникает вопрос: почему бы не использовать те же методы на выборах в Венгрии — стране, которая олицетворяет позицию европейских суверениалистов и отстаивает национальные интересы, в том числе в отношениях с Россией?» — сказал он.

