В Сеть слили кадры жены Нетаньяху со скандальным финансистом Эпштейном

Группа «Typhoon 404» обнародовала снимки, на которых супруга премьер-министра Израиля запечатлена вместе с американским финансистом Эпштейном, который при жизни обвинялся в педофилии и торговле детьми. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на русскую службу Гостелерадио Ирана.

Как отмечается, сама служба ссылается на полученные хакерами израильские источники. На одном из фото Сара Нетаньяху и Джеффри Эпштейн находятся в одном помещении — женщина сидит позади финансиста.

На втором снимке они проходят на заднем плане группы людей. Как утверждают хакеры, другие изображения из полученного массива не могут быть опубликованы из-за их «чрезмерно непристойного характера». Группа пообещала выпустить еще несколько разоблачений.

Джеффри Эпштейн погиб в изоляторе в 2019 году, ожидая суда по обвинениям в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Ранее, в 2009 году, он уже отбывал срок за педофилию. В 2021 году его помощницу Гислейн Максвелл осудили за пособничество. В настоящее время Минюст США публично обнародовал архив финансиста, в котором фигурируют известные личности, включая экс-принца Великобритании Эндрю, его бывшую жену Сару Фергюсон, президента Франции Эммануэля Макрона и других западных политиков.