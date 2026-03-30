Зеленский высказался о пасхальном перемирии

Украина в случае предложения со стороны России готова к пасхальному перемирию и другим компромиссам. Об этом высказался президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram телеканал «Новости.live».

«Люди, которые уважают жизнь, говорят о прекращении огня и завершении войны на всю жизнь, а не на несколько дней. Но, безусловно, мы готовы к любым компромиссам», — заявил украинский лидер.

