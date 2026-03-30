Обзор иноСМИ: «обвал трампизма» и «плохие новости для Украины»

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

«Трамп теряет доверие Уолл-стрит на фоне войны с Ираном»

На этот раз ситуация на рынках выглядит «несколько панической», пишет французская газета Le Monde. В пятницу, 27 марта, Уолл-стрит завершила сессию резким падением (на 1,67 процента для индекса крупных компаний S&P 500 и на 2,15 процента для технологически ориентированного Nasdaq). Связано это с пятью опасениями инвесторов: продолжение войны в Иране; закрытие Ормузского пролива и резкий рост цен на нефть в Техасе (до 100 долларов); риски инфляции и повышение процентных ставок в США; вопросы к способности технологических гигантов финансировать революцию в области искусственного интеллекта (ИИ); и неспособность крупных частных фондов погасить долги перед кредиторами. Инвесторы теряют терпение из-за войны, одобренной Дональдом Трампом: индекс Nasdaq упал на 12,8 процента по сравнению с максимумом октября 2025 года, S&P 500, снижающийся уже пятую неделю подряд, потерял 9,5 процента, а индекс Dow Jones - 10,6 процента.

В реальной экономике наибольшую обеспокоенность вызывает ИИ, который может привести к росту производительности, разрушить целые секторы экономики и оставить без работы сотни тысяч людей. Бывший руководитель JP Morgan Рамон де Оливейра рассказал Le Monde о риске, который носит политический характер: многие простые американцы и инвесторы доверяли Дональду Трампу, поскольку из года в год рынки и экономика служили для него сдерживающим фактором: как только ситуация ухудшалась, он быстро менял курс. Однако ситуация, возможно, изменилась, и надвигается неконтролируемая война. По мнению Де Оливейры, главный вопрос заключается в том, достигли ли США «конца трампизма». Экс-глава JP Morgan указал, что две недели назад Трамп говорил о своей способности остановить войну в любой момент. Однако теперь иранцы контролируют ситуацию и говорят, что могут остановить войну, когда захотят. Рынки обеспокоены серьезным политическим кризисом, который может разразиться, если Трамп проиграет выборы в Палату представителей на промежуточных выборах. Обвал фондового рынка может обернуться «обвалом самого трампизма».

«Израиль экономит ракеты, пока Иран достигает своих целей»

Израиль начал нормировать использование высокоэффективных противоракетных комплексов, надеясь сохранить запасы своих самых мощных средств обороны в условиях ежедневных иранских обстрелов, пишет The Wall Street Journal. Недавно пара иранских баллистических ракет ударила по целям в городах Димона и Арад. Израиль попытался перехватить ракеты с помощью модифицированных версий менее совершенных боеприпасов, но потерпел неудачу. В последнее время Израиль использует модернизированные версии своей системы «Праща Давида», разработанной для перехвата баллистических ракет малой дальности, для противостояния более крупному и дальнобойному оружию - с переменным успехом. Решение использовать менее эффективные боеприпасы отражает давление, которое испытывают армии стран Ближнего Востока, поскольку им приходится расходовать дорогое и сложное в производстве оружие для отражения атак иранских ракет и беспилотников массового производства.

По данным WSJ, с начала войны Иран выпустил по Израилю более 400 ракет и сотни беспилотников. Кроме того, ливанское движение «Хезболла» ежедневно выпускает по Израилю десятки снарядов. Израиль вступил в нынешний конфликт, имея на вооружении значительно истощенные июньской войной запасы ракет «Хец» (они предназначены для перехвата дальнобойных баллистических снарядов). Запасы перехватчиков, необходимых для американских систем THAAD, также истощаются на фоне глобального дефицита запасов и длительных производственных циклов. Как минимум одна система THAAD, развернутая в Иордании, была повреждена в результате атаки беспилотника. Участники боевых действий на других полях сражений, в частности, Украина, скорее всего, пострадают от последствий дефицита, который сейчас усугубляется.

«Иранская война - благо для России»

Американо-израильская война против Ирана дала российской экономике столь необходимую поддержку, пишет CNN. Высокие цены на нефть пополняют казну Кремля, помогая закрыть пробелы в федеральном бюджете и поддерживать боевые действия в украинском конфликте. Но, помимо ситуации с нефтью, глобальная борьба за природный газ и удобрения может еще больше увеличить финансовые выгоды России. Американский аналитик Бен Кэхилл назвал Россию «главной победительницей» в войне на Ближнем Востоке. По его словам, теперь Кремль может продавать российскую нефть, цены на которую снижались из-за санкций, «по полной рыночной цене», что знаменует собой «довольно большой поворот» в экономике. Министерство финансов России дало понять, что сокращение расходов, запланированное на этот год, будет перенесено на 2027-й. К середине марта стоимость российской нефти марки Urals достигла 90 долларов за баррель, что вдвое выше, чем в феврале. Рост на 30 долларов за баррель, наблюдавшийся в начале марта, означал дополнительные 8,5 миллиарда долларов дохода в месяц.

Доходы от нефти и природного газа составляют примерно четверть федерального бюджета России и являются ключевым источником финансирования оборонных расходов страны. Эксперты, опрошенные CNN, назвали всё это «плохими новостями для Украины». До войны с Ираном круг покупателей российской нефти сокращался, а клиенты требовали значительных скидок из-за ужесточения санкций со стороны ЕС и США. В последние дни индийские покупатели платили за нефть марки Urals больше, чем за нефть Brent (мировой эталон). Резкий рост цен на Urals поможет компенсировать любые сбои в экспорте российской нефти, вызванные атаками на энергетическую инфраструктуру. При этом закрытый Ормузский пролив - важнейший транзитный маршрут не только для нефти, но и для сжиженного природного газа (СПГ), удобрений, гелия и алюминия - всего того, что Россия производит в огромных количествах. Уже сейчас высказываются предположения, что ЕС может отложить сроки поэтапного отказа от российского газа.

Российские МиГ-31 «щеголяют» гиперзвуковыми «Кинжалами»

Видео, опубликованное Министерством обороны России, демонстрирует несколько истребителей МиГ-31, пролетающих над Японским морем. Один из истребителей несёт гиперзвуковую ракету «Кинжал». По имеющимся данным, ее скорость составляет более 12 тысяч километров в час, дальность действия - около двух тысяч километров; кроме того, она способна маневрировать в полете, пишет The National Interest. Российские военные уже использовали «Кинжал» против различных целей ВСУ, применяя обычную боеголовку, но ракета также может нести ядерный снаряд.

Российские боевые самолеты часто появляются в регионе в рамках соглашения о совместном воздушном патрулировании с Китаем. В рамках этих воздушных патрулей Россия чаще всего использует стратегические бомбардировщики Ту-95, истребители Су-30 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. МиГ-31 в этой роли встречаются относительно редко, а МиГ-31, несущие ракеты «Кинжал», еще реже. По версии NI, публикация видеоролика была задумана как послание для США и Японии. Гиперзвуковые боеприпасы способны пробивать даже самые эффективные системы противовоздушной обороны. Сочетание чрезвычайно высокой скорости и способности изменять траекторию полета делает их непредсказуемыми и крайне сложными для нейтрализации. Если это оружие оправдает свою репутацию, оно фактически сделает устаревшими системы ПВО Америки и НАТО.

«Трамп может наказать европейцев за их категоричное «нет»

Эксперт по ядерному оружию Йоахим Краузе заявил немецкой газете Die Zeit, что главной проблемой для Европы по-прежнему остается непредсказуемость Дональда Трампа. По словам эксперта, никто никогда не знает, какие угрозы Трамп действительно осуществит. Сейчас он довольно раздражен, поскольку Европа отказалась помочь ему в Иране. Однако Трамп не может просто выйти из НАТО; сначала Конгресс должен одобрить это большинством в две трети голосов. Кроме того, ему нужна немецкая база Рамштайн как центральная база для всей военной деятельности в Европе и на Ближнем Востоке. Но он может наказать европейцев за их категоричное «нет», выведя войска из Европы. Это может стать серьезной проблемой, особенно на восточном фланге. Американское присутствие в Польше очень важно для безопасности стран Балтии, заявил эксперт.

В то же время Краузе отмечает, что Трамп просчитался в войне с Ираном. По мнению эксперта, в какой-то момент Израиль и США прекратят авиаудары, поскольку запасы боеприпасов не безграничны, а экономические последствия войны становятся все более драматичными. Если нынешнее иранское руководство останется у власти и не достигнет соглашения с Трампом, оно, вероятно, сразу же перейдет к созданию ядерного оружия. Это займет некоторое время из-за разрушений, но знания и технологии Тегерану доступны. Краузе уверен, что после атак США и Израиля внутри режима не должно остаться сил, готовых к переговорам о ядерной программе.