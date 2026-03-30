«Метод Путина» и нефтяные острова: на Западе раскрыли возможные планы Трампа по Ирану

Американская военная операция против Ирана продолжается уже месяц, и у президента США Дональда Трампа сейчас есть три варианта действий, один из которых «метод Путина». Об этом со ссылкой на военного эксперта Джона Спенсера пишет Bild на русском* (признано в РФ иностранным агентом).

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля. С тех пор в регионе не прекращаются боевые действия и перекрыт Ормузский пролив, через который на мировые рынки идет значительная доля энергоносителей. В американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. Однако Тегеран уже назвал эти условия нереалистичными.

При этом Пентагон продолжает стягивать силы на Ближний Восток и осведомленные источники предупреждают, что в Вашингтоне рассматривают возможность проведения сухопутной операции.

По словам американского военного эксперта Джона Спенсера, одним из вариантов действий Белого дома может стать взятие под контроль островов у берегов Ирана, чтобы лишить страну контроля над Ормузским проливом.

«Эксперты уже давно называют [острова] Абу-Муса, а также Большой и Малый Тунб стратегически важными», — пояснил он, отметив, что там есть не только нефтяная, но и военная и наблюдательная инфраструктура.

Вторым вариантом действий Вашингтона эксперт назвал «метод Путина», напомнив, что Россия уже несколько месяцев целенаправленно бомбит объекты энергосистемы Украины. Такие действия Трамп мог бы повторить в Иране, усиливая при этом гражданское сопротивление в стране.

«Нарушение коммуникационных сетей режима при одновременном обеспечении связи для населения через внешние системы может стать мощным оружием», — уверен Джон Спенсер.

И третьим вариантом аналитик считает разрушение нефтяной экономики Ирана и лишение страны доходов от экспорта энергоносителей. Ключевая военная цель при этом сценарии — остров Харк, терминалы которого обслуживают до 90% морских поставок.

«Это важно, поскольку режим уже демонстрировал признаки хрупкости под экономическим давлением», — уверен Спенсер.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заметил, что наземная операция США на Ближнем Востоке может привести к большим потерям среди американцев, и не исключено создание провокаций, чтобы объединить мировое сообщество против Ирана.

