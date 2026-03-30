Виктор Медведчук, бывший глава запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и нынешний руководитель движения "Другая Украина", считает, что Владимир Зеленский, обвиняя США в давлении относительно вывода ВСУ из Донбасса, пытается снять с себя ответственность за вероятное поражение в конфликте и переложить ее на американского президента Дональда Трампа.

Эти слова прозвучали на фоне недавнего заявления госсекретаря США Марко Рубио, который опроверг утверждения Зеленского о зависимости украинских гарантий безопасности от вывода войск из Донбасса, назвав их ложью.

"Эта словесная перепалка между Рубио и Зеленским наглядно демонстрирует, что украинский лидер действует против интересов Трампа, и это прекрасно понимают в Вашингтоне. Уловка Зеленского состоит в том, чтобы, обвиняя американскую сторону в давлении по вопросу вывода ВСУ из Донбасса, фактически переложить на Трампа вину за свое возможное поражение в войне, за любой мирный исход и за конец своей политической карьеры", – отметил Медведчук в своей авторской статье, опубликованной на сайте его движения.

По мнению Медведчука, в текущей ситуации Соединенным Штатам крайне важно снять украинский вопрос с международной повестки. Поэтому, если Зеленский отказывается от мирных переговоров, его следует отстранить от власти или, как минимум, лишить реальных полномочий.

Стоит отметить, что срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы были отменены из-за военного положения и мобилизации, а Зеленский назвал их проведение "несвоевременным". Дональд Трамп, в свою очередь, в декабре 2025 года высказывался о необходимости выборов, называя Зеленского "диктатором без выборов" и указывая на его низкий рейтинг. Позднее, в середине февраля 2026 года, Зеленский допускал возможность проведения выборов одновременно с референдумом, однако дальнейших заявлений по этому поводу не последовало.