Киев начал принудительную эвакуацию в Славянске

В Славянске украинские силовики принудительно вывозят семьи с детьми. Тех, кто отказывается покидать дома, лишают родительских прав на месте — детей забирают прямо в момент отказа. Об этом стало известно ТАСС из источников в российских силовых структурах.

Отмечается, что эвакуация проходит жестко и без диалога с родителями. Основное давление оказывают именно на несовершеннолетних.

«В Славянске сейчас идет принудительная эвакуация семей с детьми. Основной упор традиционно на детях. В случае попытки отказа от эвакуации детей изымают без лишних разговоров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за таких силовых методов подавляющему числу жителей приходиться уезжать, и они не могут оспорить решение на месте.