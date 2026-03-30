В Финляндии работает магазин, в котором под видом помощи Украине продается нацистская символика. Об этом сообщила РИА Новости финская активистка Салли Райски, попросившая политическое убежище в России.

По ее словам, магазин носит название «Кракен»*.

«Там шевроны, там свастики, там [лидер нацистской Германии Адольф] Гитлер нарисованный. И официальный сайт тоже есть. Они говорят, что это идет на помощь волонтерам на Украине, на помощь «Кракену»* (националистическое подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины, признано в России террористической организацией и запрещено)», — пояснила она.

При этом активистка, с 2014 года активно выступающая в поддержку России, отметила, что в последнее время количество покупателей в магазине снизилось из-за экономических проблем.

В свою очередь спикер верхней палаты парламента России Валентина Матвиенко констатировала, что глава Евродипломатии Кая Каллас и подобные ей западные политики живут в парадигме оправдания фашизма. По ее словам, в некоторых западных странах «происходит второе пришествие нацизма» и одновременно идут попытки нивелировать вклад СССР в Победу.

