Принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на скандальное заявление Сары Фергюсон

Недавно Сара Фергюсон, бывшая супруга экс-принца Эндрю, рассказала, что призрак королевы Елизаветы общается с ней через её корги. Журналист Том Сайкс в своей последней публикации отметил, что подобные заявления вызвали «сильное раздражение» у принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Его слова приводит RadarOnline.

«Уильям и Кейт, а также те, кто был близок к королеве в последние месяцы её жизни — например, её давняя подруга и помощница по гардеробу Анджела Келли, — сочли это странным и безвкусным способом для Сары похвастаться своей духовной близостью к Елизавете», — написал Сайкс.

Особое возмущение у супругов вызвало утверждение Фергюсон о том, будто собаки были «оставлены» ей по завещанию королевы. На самом деле всё было иначе: в 2021 году Сара и Эндрю подарили Елизавете корги — Сэнди и Муика, — а после смерти королевы экс‑супруги просто забрали питомцев обратно, не посоветовавшись с другими членами семьи.

