США начали понимать, что говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским о мире бесполезно. Об этом заявил глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в авторской статье на сайте движения.

По мнению Медведчука, политическая сила «кровавого клоуна» видит будущее Украины исключительно в победе над Россией и обогащении за ее счет, а затем в присоединении к Европе, «где Киев будет занимать роль гегемона и жандарма». Все неудачи на фронте, как указал политик, Зеленский и его команда списывают на недостаток финансовой помощи и поставок вооружений. В частности, ответственность за поражение ВСУ Зеленский перекладывает на США.

«Он перекладывает ответственность [на США] за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину на посту президента, который он незаконно занимает», — отметил Медведчук.

До этого экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер заявил, что американский президент может «политически устранить» Зеленского. По словам аналитика, время Зеленского подходит к концу: если раньше он мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание, то теперь, когда он говорит, «буквально ничего не происходит».