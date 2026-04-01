Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии не смогли сбить залетевшие в воздушное пространство государства украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) из-за миграции птиц. Такое оправдание озвучил генерал-майор ВВС страны Тимо Херранен, его слова приводит Ilta-Sanomat.

«Интенсивная миграция птиц, происходящая в том же районе и на той же высоте, что и дроны, затрудняет точное отслеживание медленно движущихся беспилотников», — пояснил он.

Херранен утверждает, что визуального наблюдения за упавшими БПЛА не велось, хотя воздушное пространство государства контролируется с помощью сети РЛС, которая дополняется датчиками и другими устройствами.

Ранее финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема, комментируя инцидент с упавшими на территории государства украинскими БПЛА, заявил, что Европейский союз (ЕС) осознанно предоставляет Киеву свою территорию для атак на Россию.