Испания приняла новые меры против США из-за войны в Иране

Испания закрыла авиапространство для самолетов, участвующих в военной операции США в Иране. Об этом сообщает El Pais.

При этом Мадрид не только запрещает использование баз Рота (провинция Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (провинция Севилья) истребителям или самолетам-заправщикам, которые участвуют в атаках, но и не предоставляет доступ в испанское небо американским воздушным судам, базирующимся в третьих странах, таких как Великобритания или Франция.

Как отмечает издание, пролет и посадка будут разрешены только в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее Испания осудила удары по Ирану и запретила США использовать для этой военной операции свои военные базы. В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал позицию Мадрида «ужасной».