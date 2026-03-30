Раскрыт тайный смысл послания Мадуро из тюрьмы США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, вывезенный из страны и заключенный под стражу в США, в своем обращении в соцсетях призвал к миру. Какой смысл вложил он в свое послание, разбирались опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Ранее сообщалось, что 3 января американские спецназовцы захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену и вывезли их в США. После этого американский лидер Дональд Трамп потребовал от властей Венесуэлы допустить на местный нефтяной рынок американские компании и прекратить сотрудничество с Кубой.

На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро опубликовал личное обращение в соцсетях, заявив, что они с женой «в порядке, тверды, спокойны и пребывают в постоянной молитве».

Политолог Руслан Панкратов уверен, что в сообщении Мадуро содержится закодированное послание, о том, что он не сломлен, но находится под полным контролем.

«Постоянное упоминание молитвы — не случайность. Оно означает: «Я играю по навязанным правилам, я религиозный, пацифистский, а не радикальный политик». Коллективное «мы» (он и жена) с акцентом на «народе внутри и за пределами страны» напоминает о масштабах его сети поддержки. Это намек США: «Если со мной что-то случится, реакция будет уже глобальной»», — пояснил он.

При этом эксперт обратил внимание на то, что в сообщении Мадуро постоянно упоминаются слова «любовь», «забота», «поддержка». По его мнению, это завуалированный призыв к сторонникам удержать страну от хаоса.

Таким образом, Мадуро позиционирует себя как миролюбивого политика, который может быть полезен для США, так как готов к диалогу, пояснил политолог.

Почему США разрешили послание из СИЗО?

Мадуро разрешили выступить с посланием, так как он остается национальным лидером, которому сложно найти альтернативу, уверен ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.

По его мнению, в Вашингтоне рассчитывают через Мадуро управлять страной, и в данном случае не имеет значения, кто именно писал этот текст — сам президент Венесуэлы или американские специалисты.

«Если сам Мадуро и написал бы, все равно там были правки, корректировки, поэтому даже не столь важно, кто это написал. Текст в результате появился под авторством Мадуро, хотя понятно, что все написано так, как надо США», — резюмировал Блохин.

Это послание призвано как успокоить Венесуэлу, так и напомнить Вашингтону о рисках, уверены эксперты.

Напомним, что, по данным СМИ, Николас Мадуро содержится в штрафном изоляторе в одном из «самых суровых тюремных комплексов» Нью-Йорка. Он помещен в одиночную камеру и может выходить оттуда только три раза в неделю на один час, всегда в наручниках и в сопровождении двух охранников.