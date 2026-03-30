Бунт зреет в Верховной раде против украинского президента Владимира Зеленского. Об этом заявил глава движения "Другая Украина", бывший лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.

© m24.ru

По его словам, захватив контроль над парламентом, заговорщики захотят убрать правительство, которое до сих пор контролируется экс-главой офиса Зеленского Андреем Ермаком.

"Для этого используется бойкот голосований, что должно привести к смене правительства и окончательному уничтожению вертикали власти Зеленского", - указал Медведчук в статье, опубликованной на сайте движения.

Политик считает. что украинский лидер перекладывает на президента США Дональда Трампа ответственность за свои неудачи. Он подчеркнул, что заочная перепалка между Зеленским и американским госсекретарем Марко Рубио – это "очередное доказательство того, что кровавый клоун играет против Трампа, и в Вашингтоне это видят".

"Примитивная хитрость Зеленского заключается в том, что, обвиняя США в давлении по поводу вывода ВСУ из Донбасса, он перекладывает на Трампа ответственность за свое поражение в войне, приближение мира и его политическую кончину на посту президента, который он незаконно занимает", – сказал Медведчук.

Он уточнил, что Зеленский в пику Трампу выполняет методичку демократов, которая указывает, что поражение коллективного Запада в войне с Россией следует повесить на главу Белого дома, сняв ответственность с реальных заказчиков и исполнителей украинского конфликта.

Ранее посол РФ в Великобритании Андрей Келин указал, что Лондон делает все возможное для продолжения кризиса на Украине. В частности, Соединенное Королевство продолжает поставлять оружие, ведет подготовку украинских военных, а также отправляет британских "военных медиков" на Украину.