ЕС решил перейти к более жестким мерам в отношении Венгрии

Европейский союз (ЕС) может перейти к более агрессивным правоприменительным мерам против Венгрии, например, отказать в выплате средств из бюджета союза. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники

Председатель Европейского совета Антониу Кошта выдвинул идею о том, что отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана предоставить Украине кредит нарушает статью 4(3) Договора о Европейском союзе, согласно которой страны-участницы обязаны оказывать «искреннее содействие».

«Кошта отправил письмо на эту тему, но так ничего и не предпринял», — вспоминает один из дипломатов, упоминая о страхе перед возможным вмешательством в ход избирательной кампании.

По словам высокопоставленного чиновника Еврокомиссии, применение статьи 4(3) возможно — любое нарушение может привести к возбуждению дела о нарушении антимонопольного законодательства, которое, если суд ЕС вынесет решение в пользу Еврокомиссии, повлечет за собой финансовые санкции.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе рассматривают возможность выхода Венгрии из объединения. Отмечается, что ни одну страну еще не исключали из ЕС, и эта тема в объединении остается табуированной.