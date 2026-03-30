Парламент Ирана рассматривает вопрос выхода из ДНЯО

Член комиссии по нацбезопасности иранского парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что Тегеран всерьез рассматривает выход из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом сообщает ANA.

По словам Боруджерди, власти Ирана считают, что членство в ДНЯО «в сложившихся обстоятельствах больше не актуально». Парламентарий подчеркнул, что страна не стремится к созданию ядерной бомбы, но и не собирается «соблюдать правила игры и одновременно подвергаться бомбардировкам».

Боруджерди назвал «крайне прискорбным», что Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), ответственный за мониторинг мирной ядерной деятельности, не осуждает нападения на ядерные объекты Ирана.

«Мы обязались осуществлять ядерную деятельность только в мирных целях и принимать самые строгие инспекции, но мы не получаем никакой поддержки, наши ядерные объекты подвергаются обстрелам, а глава [МАГАТЭ] это даже не осуждает», - подчеркнул Боруджерди.

Иранские власти заявили 27 марта, что Израиль нанес удар по нескольким ядерным объектам в Иране, в то числе поразив урановые объекты. Отмечалось, что жертв и утечек радиации не было.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что США передали Ирану мирный план из 15 пунктов. Документ предусматривает полный отказ Тегерана от ядерной программы, а также ограничение количества и дальности ракет. США обещают снять санкции и помочь Тегерану с развитием гражданской атомной энергетики, однако Иран уже назвал эти условия нереалистичными.

По данным The Wall Street Journal, в частном порядке Тегеран «проявляет большую гибкость» по поводу переговоров. Однако Иран выдвигает к США встречные требования, включая компенсацию ущерба от ударов и закрытие американских баз в регионе.