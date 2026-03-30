В Армении правящая партия определилась с кандидатом в премьеры

Глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил, что правящая партия "Гражданский договор" выдвинула его на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах 7 июня.

© Московский Комсомолец

В заявлении политика отмечается, что два этапа внутрипартийных праймериз уже завершены и их итоги подведены.

Пашинян поблагодарил всех своих соратников по партии "Гражданский договор" за то, что они «вновь оказали доверие возглавить избирательный список». Однопартийцы «удостоили чести быть кандидатом на пост премьер-министра Республики Армения», подчеркнул глава правительства.

Очередные выборы в Национальное собрание Армении пройдут 7 июня 2026 года. Согласно последним изменениям избирательного кодекса (в мае 2021 года), проходной барьер для партий понижен до 4% вместо прежних 5%. При этом, для блоков с тремя партиями он составит 8% вместо действующих 7%, а для четырех и более – 10%.

Парламент Армении избирается сроком на 5 лет и должен состоять не менее чем из 101 депутата. Количество мест может быть увеличено, если потребуется распределение дополнительных мандатов.