Чешская полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на Русский дом в Праге. В полицейском ведомстве сообщили, что нападавший сам сдался властям и заявил, что бросил бутылки с зажигательной смесью в здание.

Чешские власти указывают, что подозреваемый является иностранцем, но не раскрывают его гражданство. В соцсетях предполагают, что нападавший был украинцем. Полиция сообщила, что он планировал атаку еще с прошлого года. Против него возбуждено уголовное дело.

Русский дом в Праге подвергся нападению в ночь на 26 марта. Злоумышленники бросили шесть "коктейлей Молотова", три из которых взорвались.

Руководитель культурного центра Игорь Гиренко назвал атаку бесчеловечной, а нападавших террористами.

В МИД России вызвали посла Чехии в Москве Даниэла Коштовала и заявили ему решительный протест.

"Выражена глубокая обеспокоенность произошедшим", - указали на Смоленской площади, потребовав от чешской стороны провести оперативное расследование преступления, найти и наказать виновных.

Власти Чехии также сообщили, что рассматривают запрос Москвы об усилении охраны дипсобственности России в Чехии. При этом русофобские группировки в Чехии требуют "конфисковать российскую собственность", заявляя, что она якобы используется для разведдеятельности.