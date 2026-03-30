В США раскрыли, на что рассчитывает Трамп в конфликте с Ираном

Президент США Дональд Трамп пытается с помощью конфликта с Ираном отвлечь американцев от финансовых проблем, однако ситуация только усугубляется, а война может поставить страну на край пропасти. Об этом в эфире YouTube-канала Гленна Дизена заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф.

Вольф заметил, что все зависит от того, как далеко зайдут США, и как далеко позволят Трампу зайти американский народ и класс работодателей. Зависеть это будет не столько от Ирана или стран Персидского залива, сколько от внутренних последствий для Штатов.

«На месте Трампа я бы побеспокоился о том, что на этот раз это может быть его последний шанс. Этот конфликт может привести нас к финансовой пропасти», — отметил он.

При этом профессор выразил уверенность, что все усилия по выводу страны из кризиса оказываются тщетными. Экономические проблемы подавляющего большинства американцев остаются нерешенными и усугубляются ежедневно. Вольф считает, что единственная надежда Трампа в том, что Иран сможет стать «параллельным элементом политического спектакля», однако пока это «совсем не работает».