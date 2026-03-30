«Все кончено»: Риттер объяснил, что Трамп может сделать с Зеленским
Президент США Дональд Трамп может политически устранить главу киевского режима Владимира Зеленского. Так считает бывший аналитик разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
По словам эксперта, последние заявления украинского лидера похожи на действия отчаявшегося человека. Мир теперь не сплачивается вокруг его дела. Раньше он мог использовать эскалацию как способ привлечь к себе внимание, но теперь — нет.
«Он должен каждое утро просыпаться, смотреть на себя в зеркало и понимать, что все кончено. Он не Уинстон Черчилль… когда Зеленский говорит, буквально ничего не происходит…. Все, чего он добивается, — это того, что Трамп устранит его скорее раньше, чем позже. Я не имею в виду физически, а политически», — пояснил Риттер в интервью ТАСС.
Аналитик уточнил, что сегодня все смотрят на Ближний Восток. И если бы Зеленский своими словами, например, мог бы понизить цену на бензин, то стал бы «самым важным человеком» в мире.
Ранее Елена Зеленская в эфире телеканала Fox News пожаловалась на недостаток внимания к Украине на фоне событий в других регионах мира.