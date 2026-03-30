Украина начала искать «богатых союзников» на Ближнем Востоке

В ходе турне по странам Персидского залива президент Украины Владимир Зеленский искал «богатых союзников» на Ближнем Востоке для противостояния с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Как пишет газета, в ходе визита Зеленский подписал соглашения в сфере обороны и о безопасности, одновременно пытаясь представить войну в регионе как «как часть глобальной борьбы против союзников Ирана и России».

По оценке авторов, Украина стремится убедить богатые страны Персидского залива, которые придерживаются нейтралитета в рамках СВО, что «что у них общий враг, против которого Киев является надежным партнером».

«Усилия Зеленского по укреплению новых связей на Ближнем Востоке предпринимаются в критический для Украины момент, <...>, в то время как президент США настаивает на скорейшем завершении войны», — пишет WSJ.

До этого зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что идея президента Украины Владимира Зеленского о помощи странам Ближнего Востока сюрреалистична.