Пока вы спали: развитие ситуации с Ираном и тактика ВСУ в Красном Лимане

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Президент Бразилии будет добиваться переизбрания

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен участвовать в следующих выборах, сохранив в качестве напарника действующего вице-президента Жералду Алкмина.

Об этом сообщает ТАСС.

По данным источников, такое решение связано со стремлением главы государства укрепить поддержку среди центристского электората и деловых кругов, что уже принесло ему успех на выборах 2022 года.

Также рассматривается возможность выдвижения на пост губернатора штата Сан-Паулу бывшего министра финансов Фернанду Аддада, тогда как главным соперником Лулы на президентских выборах может стать сенатор Флавиу Болсонару.

Трамп: США поразили в Иране цели, которые давно хотели выявить

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские силы нанесли удары по ряду объектов на территории Ирана, которые Вашингтон долгое время пытался обнаружить.

Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы Белого дома, за последние сутки были выявлены и поражены несколько целей, представлявших интерес для американской стороны.

При этом Трамп не раскрыл деталей операции и не представил каких-либо доказательств или дополнительной информации о характере нанесённых ударов.

Трамп рассматривает проведение операции по вывозу урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп изучает возможность проведения операции по изъятию запасов обогащённого урана на территории Ирана. Об этом сообщает ТАСС.

По информации американской прессы, рассматриваемая миссия может включать кратковременное развертывание сухопутных войск США, поскольку операция считается сложной и связанной с повышенными рисками для военных.

При этом окончательное решение пока не принято, а Вашингтон одновременно пытается добиться от Тегерана добровольной передачи примерно 450 килограммов урана в рамках возможного урегулирования конфликта.

СМИ: война с Ираном находится на грани выхода из-под контроля

Китайская газета Global Times заявила, что вооружённое противостояние вокруг Ирана приближается к точке, когда его дальнейшее развитие может выйти из-под контроля.

Об этом сообщает ТАСС.

В редакционном материале отмечается, что затянувшиеся боевые действия уже привели к энергетическим перебоям, нарушению глобальных цепочек поставок и усилили риски экономического спада во всём мире.

Издание также предупреждает, что расширение ударов по гражданской инфраструктуре и отсутствие устойчивых механизмов переговоров повышают вероятность гуманитарной катастрофы и делают срочную деэскалацию единственным способом избежать ещё более серьёзных последствий.

ВСУ регулярно перебрасывают резервы к Красному Лиману

Вооружённые силы Украины продолжают перебрасывать дополнительные подразделения в район Красного Лимана, где идут интенсивные бои. Об этом сообщает ТАСС.

По словам военного эксперта Андрея Марочко, украинские войска оказывают упорное сопротивление и за счёт регулярного подтягивания резервов удерживают важные позиции в городе.

Он также отметил, что ранее российские подразделения начали вытеснять украинские силы из района Дибровы, расположенного недалеко от Красного Лимана.