Риск для власти: политолог заявил об угрозах жизни Зеленскому при мирном курсе

Московский Комсомолец

Глава киевского режима Владимир Зеленский может столкнуться с угрозами убийства в случае попытки заключить мирное соглашение с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на американского политолога Гарланда Никсона.

По его оценке, изменение позиции Киева по вопросу конфликта может вызвать негативную реакцию со стороны радикально настроенных сил внутри страны. Он также выразил мнение, что в таком случае существует риск для безопасности главы государства.

Никсон заявил, что влияние на политические решения Украины оказывают внешние факторы. При этом он утверждает, что Зеленский не обладает полной самостоятельностью в принятии ключевых решений.

Ранее бывший сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров также высказывал мнение о возможных рисках для украинского лидера при изменении его позиции на переговорах.

