Голову известной модели украли из гроба в Италии

В Италии произошло шокирующее осквернение могилы. Неизвестные похитили голову 29-летней модели Памелы Дженини, убитой бывшим бойфрендом в октябре 2025 года. Об этом сообщает издание La Presse.

Тело девушки с момента трагической гибели находилось во временном гробу на кладбище Строцца, поскольку семья ожидала завершения строительства фамильной часовни. 23 марта родственники решили перевезти останки, готовясь к похоронной церемонии. Но рабочие, занимавшиеся подготовкой, заметили неладное: крышка гроба лежала неровно и была закреплена не деревянной шпаклевкой, как положено, а силиконом.

В присутствии полицейских гроб был вскрыт. Внутри находилось тело девушки без головы. Согласно предварительному расследованию, три или четыре злоумышленника вскрыли захоронение, отрезали голову и похитили ее, после чего попытались замести следы. Мотивы преступников пока не установлены. Ведется их розыск.

Это вопиющее преступление вызвало шок в итальянском обществе, тем более что само убийство Памелы Дженини было резонансным. 14 октября 2025 года бывший бойфренд модели Джанлука Сончино пришел к девушке домой после расставания и стал умолять о возвращении. Получив отказ, он в ярости напал на нее с ножом. Когда полицейские прибыли на место, Сончино дважды ударил себя ножом в шею. Мужчину удалось спасти, несмотря на тяжелые ранения. В настоящее время он содержится под стражей.

Семья Памелы, уже пережившая трагедию ее убийства, теперь столкнулась с новым ударом. Родственники выразили надежду, что полиция оперативно найдет преступников, осквернивших могилу. За подобное деяние итальянское законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Полиция ведет активные поиски злоумышленников. Расследование продолжается.