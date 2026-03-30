Финская активистка Салли Райски заявила, что в стране обсуждаются предложения, при которых прохождение военной подготовки может упростить поступление в университеты, сообщает РИА Новости.

По ее словам, молодым людям предлагают пройти базовые армейские курсы. Она утверждает, что такие инициативы могут предполагать возможность дальнейшей отправки на Украину, после чего поступление в вуз допускается без экзаменов.

Райски отметила, что официально подобная практика не объявлена. По ее версии, изменения вводятся постепенно, а гражданам уже поступают предложения о заключении контрактов, которые могут включать участие в военных действиях.

Она также заявила, что такие меры могут использоваться как инструмент снижения безработицы среди молодежи.

Салли Райски родилась в 1992 году в Лаппеенранте, работала в сфере IT и проживала в Швейцарии. С 2014 года она публично выражала поддержку России. После начала военных действий на Украине публиковала материалы соответствующей направленности. По ее словам, из-за позиции она столкнулась с увольнениями, угрозами и агрессией.

В 2025 году Райски переехала в Выборг и обратилась за политическим убежищем в России. Она намерена получить вид на жительство.

