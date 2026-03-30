Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что руководство Украины действует в интересах западных стран и допускает сокращение численности населения, сообщает ТАСС.

© Московский Комсомолец

По его оценке, территория и жители страны рассматриваются как ресурс, переданный внешним сторонам. Он утверждает, что снижение числа граждан, способных противодействовать этим процессам, якобы выгодно тем, кто вовлечен в ситуацию.

В качестве аргумента Барбашов указал на привлечение иностранных наемников к работе в территориальных центрах комплектования. По его словам, такие меры связаны с проблемами коррупции при мобилизации.

Он также заявил, что участие иностранных граждан может повлиять на характер проведения мобилизационных мероприятий, в том числе на применение силы в отношении населения.