Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер выразил критику в адрес президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера. По мнению Нимайера, Штайнмайер выступает против диалога с Россией, так как ранее был инициатором антироссийской политики в ФРГ и ЕС.

© HANNIBAL HANSCHKE/EPA/TACC

"Он был лидером со стороны Европейского союза, когда Германия, Польша и Франция разожгли конфликт на Украине. Разумеется, Штайнмайер до сих пор так жестко высказывается о России, пытаясь придерживаться той же линии, что и в бытность министром иностранных дел", — заявил Нимайер в беседе с РИА Новости.

Во вторник Штайнмайер высказался против диалога с РФ на фоне возобновившихся в Европе дискуссий о возобновлении контактов с Москвой в связи с кризисом на Ближнем Востоке. При этом президент Германии призвал европейские страны противостоять Москве.

Нимайер также напомнил о периоде, когда Штайнмайер был главой МИД ФРГ при канцлере Ангеле Меркель. По словам политика, тогда Штайнмайер обманул президента Украины Виктора Януковича относительно соглашения с оппозицией. Вместо урегулирования кризиса это привело к перевороту в Киеве и свержению украинского лидера.

Государственный переворот на Украине произошел 22 февраля 2014 года. Вооруженная оппозиция при поддержке США отстранила Януковича от власти и захватила администрацию президента. Накануне Германия, Франция и Польша выступали гарантами соглашения между властью и оппозицией, но после переворота не потребовали от оппозиции соблюдать договоренности.