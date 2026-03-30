Трамп может ввести войска США в Иран из-за запасов урана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции на территории Ирана для вывоза запасов обогащенного урана, сообщает The Wall Street Journal.

По данным СМИ, обсуждается сценарий с участием сухопутных войск США. Предполагается краткосрочное вторжение сроком на несколько дней. Операцию оценивают как сложную и сопряженную с высокими рисками.

Как следует из публикации, американский лидер в целом допускает реализацию такого варианта. При этом он оценивает уровень угроз для военных. Окончательного решения на данный момент не принято.

Одновременно Трамп поручил своим советникам усилить давление на Иран. Речь идет о возможной передаче почти 1 тыс. фунтов обогащенного урана, что составляет около 450 килограммов. Этот шаг рассматривается как одно из условий прекращения конфликта.