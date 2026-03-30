Трамп сделал тревожное заявление о новом лидере Ирана

Новый лидер Ирана Моджтаба Хаменеи либо мертв, либо тяжело ранен. С таким тревожным заявлением выступил глава Белого дома Дональд Трамп в интервью газете Financial Times.

«Сын (погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи — прим. "Ленты.ру") либо мертв, либо в крайне тяжелом состоянии. Мы вообще ничего о нем не слышали», — отметил президент США.

Ранее финский аналитик Армандо Мема заявил, что Россия может сыграть важную роль в установлении мира в Иране. По словам эксперта, в случае продолжения войны в Иране Соединенные Штаты Америки окажутся в очень сложной ситуации, а Европа будет экономически опустошена.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.