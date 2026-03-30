Трамп поблагодарил Лукашенко за помилование осужденных в Белоруссии

Президент США Дональд Трамп поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за помилование осуждённых в Белоруссии.

«Я хотел бы выразить самую тёплую благодарность президенту за этот шаг, и я с нетерпением жду встречи с ним на следующем заседании Совета мира!» — написал он в соцсети Truth Social.

19 марта Лукашенко помиловал 250 осуждённых за преступления экстремистской направленности на основании принципа гуманизма. О решении было объявлено после встречи президента Белоруссии с делегацией США во главе со спецпосланником Джоном Коулом.