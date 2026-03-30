Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что и она, и ее муж устали от того, что находятся у власти. Так она ответила на вопрос журналиста Fox News, который поинтересовался, хочет ли она, чтобы ее муж выдвинул свою кандидатуру на следующих президентских выборах.

Это изматывает, и могу сказать, что мы оба устали Елена Зеленская Жена президента Украины

Супруга президента Украины добавила, что никак не может повлиять на решение мужа о возможном участии в выборах.

Зеленский назвал условие проведения выборов

Зеленский заявил, что выборы на Украине могут быть проведены лишь после окончания конфликта, а не во время перемирия.

По его словам, проведения выборов на Украине требуют только Соединенные Штаты и Россия, а «для украинцев они не важны».

Почему выборы в Украине так важны для россиян и американцев, но не важны для украинцев? Владимир Зеленский Президент Украины

Политик также допустил, что может стать кандидатом на возможных выборах главы государства, однако для этого должны быть определенные обстоятельства. По его словам, в вопросе президентских выборов еще ничего не решилось, однако голосование может пройти одновременно с референдумом. В своей беседе с порталом он заявил, что любые выборы можно будет провести даже при условии «хрупкого перемирия», уточнив, что при таком раскладе возможно его участие в качестве кандидата.

Оценены шансы Зеленского на переизбрание

Политолог Владимир Жарихин считает, что в настоящий момент вероятными кандидатами по пост президента Украины можно считать Зеленского, экс-главкома Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерия Залужного, мэра Киева Виталия Кличко и бывшего президента Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Главным соперником Зеленского он назвал Залужного.

По данным «Страна.ua», конкурентами действующего украинского лидера на следующих президентских выборах также могут стать два спортсмена. Так, о желании участвовать в выборах ранее заявил боксер Александр Усик. Кроме того, кандидатом на пост президента может быть скелетонист Владислав Гераскевич.

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выразил уверенность, что Зеленский не сможет переизбраться. Другой украинский депутат Артем Дмитрук отметил, что Зеленский давно провел бы президентские выборы, если бы был уверен в своей победе.

Если бы Зеленский мог провести выборы и гарантированно их выиграть, он сделал бы это давно. Этого не происходит, потому что риски слишком высоки — и политические, и личные Алексей Гончаренко Депутат Верховной Рады

В России Зеленского назвали диктатором из-за отказа проводить выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский, заявивший о невозможности проведения президентских выборов на Украине, является диктатором.

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин считает, что выборы на Украине могут пройти лишь после того, как будет подписан мирный договор. По его мнению, в настоящее время выборы для Зеленского будут «политической, и не только» смертью.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, в свою очередь, заявил, что Зеленского страшит перспектива президентских выборов на Украине.

Он [Зеленский] постоянно выдвигает новые условия, лишь бы выборы не состоялись — требует гарантий безопасности, средств, перемирия. А сейчас и вовсе решил дождаться окончания конфликта Дмитрий Белик Член комитета Госдумы по международным делам

По его словам, Зеленский давно наплевал на демократические механизмы и утратил легитимность. Депутат отметил, что украинский политик готов идти на любые провокации и манипуляции для того, чтобы дальше оставаться у власти.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос выборов президента Украины актуален. По его словам, заявления избирательной комиссии Украины о том, что выборы не стоит проводить в 2026 году, относятся к разряду рассуждений.