В офисе Нетаньяху объяснили первый недопуск патриарха в храм Гроба Господня

Отказ допустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня был обусловлен соображениями безопасности в связи с конфликтом с Ираном и не имел умышленно негативного характера. Это заявление сделали в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», – передает сообщение ведомства РИА Новости.

В офисе также отметили, что осведомлены о значимости текущей недели для католиков, которые 5 апреля будут отмечать Пасху. Представители израильского премьера добавили, что профильные службы разрабатывают комплекс мер по обеспечению безопасности.