Додик рассказал о глупом решении Евросоюза

Сохранение Евросоюзом санкций против России является глупостью. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

«Европа настояла на своей глупости, пытаясь сохранить санкции против РФ. Теперь единственный выход для европейских потребителей в вопросе нефти и нефтепродуктов надо искать в России», — пояснил политик.

Однако он отметил, что Евросоюз не берет сложившуюся ситуацию во внимание и стремится идти до конца и «самоуничтожения» в этом вопросе.

Ранее Додик указал на то, что антироссийские санкции Запада вредят больше ему самому, чем России.