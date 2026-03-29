Украинцам дали совет по выживанию следующей зимой

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков дал украинцам совет, который позволит им пережить следующую зиму: по его словам, уже сейчас следует искать жилье с печным отоплением на дровах или угле.

С такой рекомендацией он выступил в беседе с украинским изданием «Телеграф».

«Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле», — сказал Плачков.

По его словам, переезд в дом с таким отоплением позволит переждать критический период и избежать проблем, с которыми украинцы были вынуждены столкнуться минувшей зимой.

Ранее депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Сергей Нагорняк допустил, что Украина может не успеть подготовить энергосистему к зиме.