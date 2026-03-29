Аэропорт приостановил работу из-за дрона вблизи самолета Трампа

По словам пилота рейса Delta, запечатленного на видео, распространяющемся в интернете, инцидент с беспилотником возле самолета Air Force One на авиабазе Палм-Бич во Флориде привел поднятию в воздух вертолетов и приостановке рейсов на земле.

Видеозапись которого появилась в социальных сетях, показывает, как пилот Delta Air Lines сообщает пассажирам о «приостановке полетов» из-за нарушения правил безопасности в закрытом воздушном пространстве аэропорта.

Согласно заявлению пилота, присутствие беспилотного летательного аппарата привело к немедленной остановке всех рулежных дорожек и вылетов, чтобы позволить правоохранительным органам обеспечить безопасность района, передает cw34.com.

Корреспондент пула Белого дома Эндрю Файнберг в соцсети Х сообщил, что самолет президента еще не вылетел и в момент инцидента президент США Дональд Трамп играл в гольф в своем гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре 2025 года ФБР обнаружило возможную позицию снайпера напротив места посадки Трампа в самолет во Флориде. Канал NBC сообщал о попытке мужчины ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой. Истребитель F-16 перехватил приблизившийся к резиденции Трампа самолет в декабре.