В Израиле горит химзавод после атаки Ирана

На химическом предприятии на юге Израиля произошёл пожар после падения обломка ракеты. Об этом сообщила министр по защите окружающей среды страны Идит Сильман, пишет The Times of Israel.

По её словам, признаков утечки опасных веществ или угрозы для населения не обнаружено.

«Не было выявлено никаких опасений по поводу утечки опасных веществ или угрозы для населения», — заявила она.

Сильман добавила, что специалисты министерства уже осмотрели территорию и взяли необходимые пробы.