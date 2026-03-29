Президент Финляндии отреагировал на падение украинского дрона на территории страны

Президент Финляндии подтвердил падение украинского дрона на территории страны

Президент Финляндии Александр Стубб подтвердил, что упавший на территории страны беспилотник принадлежал Украине.

Об этом он написал в социальной сети X.

«Этим утром дроны проникли на финскую территорию. Было подтверждено, что один из беспилотников был украинского происхождения», — написал политик.

Он добавил, что какая-либо военная угроза для Финляндии отсутствует. Стубб также сообщил, что специалисты продолжают расследовать инциденты с беспилотниками.

Ранее стало известно, что неопознанный летающий объект упал в финском городе Коувола, никто в результате инцидента не пострадал. Позже премьер-министр Финляндии Петтери Орпо рассказал, что на территории страны, вероятно, упали украинские беспилотники.