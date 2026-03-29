Президент Польши набросился с обвинениями на Израиль

Израильская полиция проявила неуважение к христианским традициям и культуре, не пустив высокопоставленных католических священников в храм Гроба Господня в Иерусалиме. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.

В соцсети X польский политик прокомментировал сегодняшний инцидент в Иерусалиме, где полицейские не пустили Латинского патриарха Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпо в храм Гроба Господня.

«Я выражаю решительное несогласие с запретом на совершение Святой мессы в базилике Гроба Господня в Иерусалиме. Выражаю поддержку Латинскому патриарху Иерусалима и всем христианам, проживающим на Святой земле», — написал Навроцкий.

По его словам, израильская полиция проявила «неуважение к христианским традициям и культуре».

Офис Нетаньяху объяснил первый за сотни лет недопуск патриарха в храм Гроба Господня

Пиццабаллу и Йелпо остановили на пути к храму, во время празднования католиками Вербного воскресенья. Из-за этого инцидента посла Израиля вызвали в итальянский МИД.