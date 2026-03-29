Жена Зеленского пожаловалась на снижение интереса к Украине

В интервью телеканалу Fox News супруга Владимира Зеленского Елена Зеленская выразила обеспокоенность снижением интереса к событиям на Украине.

Супруга Владимира Зеленского Елена в интервью американскому телеканалу Fox News пожаловалась на снижение внимания мировой общественности к ситуации на Украине, передает РИА «Новости». Она отметила, что информационное пространство быстро забывает об Украине, когда в других регионах появляются новые острые новости.

«К сожалению, информационное пространство быстро вытесняет новости об Украине, когда появляются более оперативные новости из других регионов. Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», – заявила Елена Зеленская в эфире Fox News.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна столкнулась с трудностями при получении ракет из-за конфликта на Ближнем Востоке.