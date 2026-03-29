Еще один человек задержан после попытки ударить Пашиняна

В Армении задержали еще одного человека по делу об инциденте в церкви с премьером Николом Пашиняном, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарека Саркисяна.

В сообщении уточняется, что после инцидента в церкви, когда Никола Пашиняна попытались ударить, был задержан еще один человек, третий подозреваемый. Его подозревают в хулиганстве и вмешательстве в законную служебную и политическую деятельность должностного лица.

Ранее стало известно о задержании двух граждан после инцидента. Журналисты также отметили, что все задержанные вместе с составленными документами переданы в Следственный комитет.

Напомним, ранее сообщалось, как после воскресной литургии мужчина предпринял попытку ударить главу правительства Армении, когда тот выходил из храма, и эти действия попали в прямой эфир.