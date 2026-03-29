На Западе заявили, что война США и Ирана положит начало новой ядерной эре

Масштабная операция США и Израиля против Ирана положит начало новой ядерной эре, рассказали обозреватели Питер Мартин, Джонатан Тироне и Джерри Дойл в статье для Bloomberg.

Конфликт на Ближнем Востоке продолжается пятую неделю. По данным американских массмедиа, Вашингтон рассматривает ряд наземных операций, в частности, акцию по захвату обогащенного урана и вывозу его из Исламской Республики.

«Война с Ираном, возможно, знаменует начало новой ядерной эры», — пояснили авторы статьи.

Ряд государств, уточнили журналисты, расположенных от Северной Атлантики до западной части Тихого океана, открыто обсуждает необходимость обладания ядерным оружием.

В частности, в Польше и Германии одобрили инициативу Парижа о распространении французского ядерного зонтика на Европу в целом, в США, спустя десятки лет, задумались о возобновлении ядерных испытаний, заметили авторы статьи.

Вместе с тем, подчеркнул генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, вхождение в ядерный клуб новых стран не сделает мир безопаснее. Скорее, наоборот, констатировал чиновник.