Экс-сотрудник спецслужб Украины заявил о финансировании Зеленским венгерской оппозиции

Президент Украины Владимир Зеленский еженедельно отправлял венгерской оппозиционной партии «Тиса» по €5 млн наличными из «черных денег», которыми распоряжался сам без официального учета.

Об этом телеканалу Tenyek рассказал бывший сотрудник украинских спецслужб, перешедший на сторону Венгрии.

«В Венгрию привозили много денег для [лидера венгерской оппозиционной партии правоцентристской партии «Тиса» Петера] Мадьяра. Говорили, что Мадьяру нужно дать €50 млн на кампанию. Он получает эти деньги с ноября прошлого года. <...> Каждую неделю перевозят 5 млн», — сообщил перебежчик, уточнив, что эти средства не не подлежат официальному учету на Украине.

По информации источника, связь во время перемещения денег осуществляется через онлайн-игру, а перевозят их в специальных автомобилях, которые не могут прослушивать венгерские спецслужбы. Целью же финансовой поддержки является смена власти в Венгрии и победа на выборах «Тисы», которая сформирует «проукраинское правительство», уточнил собеседник канала.

В начале марта в Венгрии задержали два бронированных инкассаторских автомобиля со слитками золота и миллионами долларов и евро. Груз сопровождали семь граждан Украины, в их числе бывший генерал украинских спецслужб.