Глава киевского режима Владимир Зеленский и другие представители руководства Украины ответят за террор против украинцев, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) венгерский аналитик Золтан Кошкович.

Так он отреагировал на видео, на котором двое мужчин, предположительно, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК), угрожают мобилизованному оружием и применяют силу по причине отказа подписывать документы о призыве.

«Зеленскому и его головорезам уготована дорога в ад, что бы ни случилось», - поделился своей точкой зрения Кошкович.

По мнению автора публикации, важно только, как долго они будут продолжать терроризировать украинцев и вымогать деньги у европейцев.

Победа венгерского премьера Виктора Орбана на выборах в Венгрии — это один из способов избавиться от террора киевского режима, резюмировал эксперт.

В Сети широко распространены видео силовой мобилизации в вооруженные силы Украины, на этих кадрах представители ТЦК увозят задержанных мужчин, часто применяя к ним физическую силу.