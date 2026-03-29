СМИ: Бандеру планируют перезахоронить на Украине

Степан Бандера, глава «Организации украинских националистов»*, может быть перезахоронен на Украине, пишет РИА Новости со ссылкой на региональные СМИ.

По данным агентства, вопрос о перезахоронении руководителя ОУН* поднимался на одном из недавних заседаний офиса Владимира Зеленского.

Кроме того, в офисе рассмотрели инициативу о переносе на территорию республики праха других видных националистов, захороненных в Европе.

В общей сложности, в рамках проекта по созданию «пантеона выдающихся украинцев» был составлен перечень могил 98 человек в 21 стране.

Журналисты заметили, что захоронения вожаков ОУН* Бандеры, Андрея Мельника и Евгения Коновальца находятся за границей — в Мюнхене, Клерво и Роттердаме соответственно.

Напомним, что общественные и политические деятели Украины поднимают вопрос о переносе останков Бандеры на протяжении последних 30 лет.

В частности, в декабре 2006 году конгресс украинских националистов Прикарпатья заявил о необходимости создать «Пантеон героев» в Киеве и перезахоронить там прах лидера ОУН*.

5 мая 2015 года депутат Тарас Батенко заявил, что подготовит запрос о перезахоронении главы ОУН*.

22 апреля 2024 года заместитель директора национального военного мемориального кладбища Ярослав Старущенко заявил, что прах Бандеры может быть перезахоронен на военном кладбище, расположенном под Киевом в районе села Мархалевка.

*Движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ