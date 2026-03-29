В Бахрейне запретили выход судов в море ночью из-за иранских ударов

Министерство внутренних дел Бахрейна ввели запрет на передвижение рыболовецких и прогулочных судов ночью из-за ударов иранских сил. Об этом сообщает Bahrain News Agency (BNA).

© Global look

Ограничения вступают в силу с 29 марта и действуют с 18:00 до 04:00 по местному времени.

Решение приняли «в целях обеспечения безопасности моряков и отдыхающих в свете вопиющей иранской агрессии с использованием ракет и беспилотников, что представляет серьезную угрозу для граждан и резидентов».

Уточняется, что мера действует до уведомления о ее отмене.

25 марта Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

